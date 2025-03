Gqitalia.it - Le Nike x Comme des Garçons Sense 96 sono molto più di quanto non sembri

È passato un po' da quando abbiamo intravisto ledes96. Nove lunghi e difficili mesi dopo essere stata presentata per la prima volta alla Settimana della Moda di Parigi, la collaborazione tanto pubblicizzata è finalmente arrivata. E in realtà c'èdi più dipensassimo all'inizio.Quando abbiamo visto per la prima volta la collezione sulle passerelle a giugno, abbiamo pensato che si trattasse di una silhouette nuova di zecca, progettata da zero. Ora, dopo una seconda valutazione, abbiamo finalmente capito che in realtà si tratta di due sneaker iconiche fuse in una sola.des96 PinkPresentata in tre combinazioni di colori, tra cui la Pink e le classiche opzioni Black e White di CDG, la parte superiore della scarpa è stata presa direttamente dalla Air Max 96, il seguito della Air Max 95 che quest'anno festeggia il suo 30° compleanno.