Le morti materne stanno diminuendo, ma le mamme nere sono ancora quelle a più alto rischio

La mortalità materna è, per fortuna, a livelli molto bassi oggi rispetto al passato, ma c’è un dato che accomuna molti Paesi e che dovrebbe indurre a una riflessione profonda sul modo in cui, spesso, le donne vengono trattate dai sistemi sanitari: a essereoggi più adi morte durante o subito dopo un partoinfatti categorie diben precise, ovvero le donnee le donne poco abbienti.Negli USA, ad esempio, i dati più recenti, aggiornati al 2023, rilevano che quello delle donneè l’unico gruppo il cui tasso di mortalità materna non è diminuito, secondo quanto riportato dai Centers for Disease Control and Prevention.Mentre i decessi materni complessivi per le donne bianche, asiatiche e ispano-americanediminuiti in modo significativo, la crisi per le madripersiste, evidenziando profonde disparità nell’accesso all’assistenza sanitaria e nei trattamenti.