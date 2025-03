Le montagne di Steve McCurry in mostra a Biella | viaggio nelle altezze e nell’anima dell’umanità

Leggi su .com

Life&People.it, cuore pulsante della Città Creativa Unesco, ospita una delle mostre più potenti e affascinanti che possiate visitare in questo periodo. Fino al 18 maggio 2025 è possibile immergersi nel mondo straordinario di, uno dei più celebri fotografi contemporanei, attraverso 128 scatti che raccontano la sua profonda visione delle, delle terre alte e dei popoli che vi abitano. L’esposizione, dal titolo Uplands & Icons, è un’occasione imperdibile per esplorare l’anima di un artista che ha fatto della fotografia unviscerale, un mezzo per scoprire e raccontare la bellezza fragile e potente del mondo.Altitudini e storie di resilienzaLesono il cuore pulsante di questo evento; è proprio in questi luoghi che, sin dai suoi esordi, ha trovato l’ambiente ideale per esprimere la sua passione per la natura selvaggia e le culture che vi sopravvivono.