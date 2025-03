Quifinanza.it - Le migliori aziende dove lavorare in Italia, la classifica

Great Place to Work ha svelato ladelleinnel 2025. La lista deiambienti di lavoro inè stata stilata sondando le impressioni di oltre 200.000 lavoratori attivi in oltre 400 imprese sparse da Nord a Sud dello Stivale.per cuiinLesono state valutate sotto cinque profili:credibilità;rispetto dei dipendenti;equità;orgoglio del dipendente nel farne parte;coesione.La lista suddivide le imprese in cinque filoni, a seconda del numero dei lavoratori:da 10 a 49;da 50 a 149;da 150 a 499;da 500 a 999;quelle che hanno oltre 1.000 impiegati.Leche hanno vinto, nelle rispettive categorie sono (in ordine crescente di dipendenti): Auditel, BiogenS.r.l., Bending Spoons, Hilton e Tp.