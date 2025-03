Uominiedonnenews.it - Le Leggi Del Cuore, Anticipazioni: Grave Errore Per Maria Del Pilar!

Ledeldelapprende di aver contribuito a mandare in carcere una persona innocente. L’avvocatessa avverte un forte senso di colpa e cerca di rimediare all’che ha commesso!Ledelprocede e, nel corso delle puntate,deldovrà fare i conti con una verità sconvolgente. L’avvocatessa, da sempre ligia al dovere e attenta a tutto, dovrà accettare di aver contribuito a mandare in carcere una persona innocente e a quel punto dovrà fare di tutto per rimediare al suo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?La madre di Pablo fa visita ai suoi nipoti portando con sé una lettera scritta d all’avvocato. La situazione rischia di diventare esplosiva perché Federico e Natalia vogliono porre fine a questa continua guerra tra Pablo e Jimena.