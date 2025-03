Liberoquotidiano.it - Le Fs spingono sull'integrazione fra treno e aereo

Imprimere una svolta alla mobilità italiana ed europea, rafforzando l'impegno per un'sempre più stretta tra il trasporto ferroviario e quello. È questo l'obiettivo del Gruppo FS, guidato dall'amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma, che considera l'intermodalità un elemento chiave della propria mission. Tra gli obiettivi del Piano Strategico FS 2025-2029 c'è infatti la costruzione di una mobilità sempre più sostenibile e integrata, favorendo lo shift modale verso sistemi di trasporto collettivo per ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri. L'occasione per fare il puntotra trasportoe ferroviario è stato il convegno “Strategie per un sistema integrato e competitivo” organizzato ieri a Roma da FIT-CISL (Federazione Italiana Trasporti).