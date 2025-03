Bergamonews.it - Le finali di coppa del mondo iniziano sotto la neve di Sun Valley: Goggia e il “dubbio” discesa

Il weekend decisivo per l’assegnazione delladeldi sci alpino e le prime coppe di specialità inizialaamericana. Freddo, freddissimo a Sun, nell’Idaho, location statunitense scelta come tappa finale dell’edizione 2024/25, con un programma che ha già subito modifiche a causa del tempo che non sta certamente aiutando gli organizzatori nel regolare svolgimento.Giovedì 20 marzo era in programma una prima prova cronometrata di, annullata a causa della scarsa visibilità sulla pista Challenger. Inizialmente era stato disposto il posticipo, salvo poi optare per una soluzione più drastica.Al momento è confermato il programma di venerdì 21 marzo, con la prova maschile alle 18 e la femminile alle 19:30 (ora italiana), obbligatoria per consentire poi lo svolgimento della gara dilibera.