Le dimissioni? Papa Francesco dovrà cambiare vita Le parole sibilline del cardinale Fernandez

"Penso che adesso incomincia una nuova tappa e lui è un uomo di sorprese". A commentare i prossimi passi di, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilatarerale e da giorni in costante miglioramento dopo due pesanti crisi respiratorie che hanno fatto temere i il peggio è ilVictor Manuel, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede "Sicuramente avrà imparato tante cose in questo mese e dalla galera verrà fuori chissà. anche sapendo che questo significa uno sforzo molto pesante per lui, un momento difficile - ha sottolineato il monsignore riguardo al Pontefice -. So che sarà fecondo per la Chiesa e per il mondo". In questa "nuova tappa", sono possibili anche ledal soglio petrino? "Non credo, non credo veramente.