Le decisioni del giudice sportivo Due giornate a Marino Fabriano Calcina e Camilletti in Prima

In Eccellenza duedi squalifica adelCerreto espulso nella gara di Urbania vinta dai cartai di misura e in rimonta. Un turno di stop a Panza (Atletico Mariner), Iommi (Sangiustese Vp), Lovotti e Badiali (Tolentino) e Antonioni (Matelica). Squalificato fino al 9 aprile Piergallini, allenatore dell’Atletico Mariner. Ammende di euro 400 all’Atletico Mariner ed euro 150 alla Maceratese. PROMOZIONE. Un turno di stop per Massei e Scoccimarro (Jesina), Argalia (Appignanese), Bosoi (Lunano), Stampella (Vigor Castelfidardo), Rovinelli (S.Orso), Mariotti (Fermignanese), Costa (Gabicce Gradara), Burini (Marina), Izzo (Fermignanese). La gara Jesina-Marina è stata anticipata a sabato 29 marzo alle ore 15.CATEGORIA. Duedi squalifica a(Borghetto),(San Biagio).