Le condizioni di Papa Francesco | È stabile si vedono piccoli miglioramenti

Secondo quanto riferito dalla Sala stampa vaticana, ledel«restano stabili, con alcuniper quanto riguarda l’attività, la motricità, gli scambi gassosi, quindi la respirazione». Non è stato emesso un nuovo bollettino medico dopo quello di mercoledì 19 marzo, e il Vaticano non ha ancora fornito indicazioni sull’eventuale data della dimissione. Il santo Padre ha trascorso le ultime ore «tra le terapie farmacologiche, la fisioterapia sia respiratoria che motoria, in parte l’attività lavorativa, e la preghiera». La prossima comunicazione ufficiale sulledi salute delè attesa «non prima di lunedì prossimo».Articolo completo: Ledi: «È, si» dal blog Lettera43