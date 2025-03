Lopinionista.it - Le AnnoZzero passano la preselezione per il concertone del Primo Maggio

MILANO – Un anno pieno di ottimi risultati e soddisfazioni per leche dopo la vittoria della tappa milanese di Promuovi la tua musica ora sono tra i 150 artisti pre-selezionati dalla direzione artistica dell’importantissima manifestazione “” per salire sul grande palco deldel. “Ora ci serve il vostro aiuto: per arrivare in finale, il voto del pubblico è fondamentale!”, scrivono le. È possibile votare qui fino al 31 marzo:https://1mnext..net/artisti-2025/164-?fbclid=IwY2xjawJHy-FleHRuA2FlbQIxMQABHcvl2TSWiM5l2vsgpdy8IRtNSFvGvKn4eTnLJmrGcjk6wtBG4maRqtG6AaemJQ6PLe2L4dCc-ne6BoK3NA&sfnsn=scwspwaL'articolo Lelaper ildelL'Opinionista.