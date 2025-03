Anteprima24.it - Lavoratori Softlab: “Vertenza paradossale, Conte ci ascolti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiProveranno a far arrivare la loro voce al leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe, che domani sarà a Marcianise e Caserta, idiTech e Tech Rain, aziende del gruppo informaticocon sede a Maddaloni. I 150 addetti sono impegnati in una dura, con il management che ha annunciato la cessazione dell’attività nel Casertano e la cassa integrazione ferma a dicembre, dunque senza retribuzione e alcun sostegno al reddito. LaSofltab è “figlia” dellache stanno vivendo i 409 dipendenti della multinazionale Jabil di Marcianise, dove domani si recherà; tutti isono ex Jabil fuoriusciti qualche anno fa dagli organici dell’azienda Usa per ragioni di scarso livello produttivo del sito di Marcianise.