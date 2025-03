Lautaro | Potevo lasciare l’Inter dopo il primo scudetto ma sono rimasto perché…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Durante In Arte, la produzione originale di Inter Media House dedicata aMartínez, il numero 10 nerazzurro ha svelato un interessante retroscena di mercato risalente all’estate del 2021.“quella stagionearrivate tante offerte per andare via, ma ho scelto di restare perché volevo ancora vincere con, un club che ho sentito come casa fin dalgiorno”, ha raccontato. “La mia famiglia si è innamorata di Milano e io sapevo di avere ancora molto da dare a questa squadra. Quando prendo una decisione, guardo sempre il progetto sportivo, e in quel momentoaveva grandi ambizioni. Infatti,loarrivati altri trofei: questo significa che ho fatto la scelta giusta. Era quello che volevo, il mio obiettivo”.Con queste parole,Martínez conferma il suo legame profondo cone con la città di Milano, ribadendo la sua volontà di essere protagonista nel progetto nerazzurro.