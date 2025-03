Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Voglio vincere con l’Inter! Manca la Champions League»

è voluto ritornare anche alla sconfitta, durissima, contro il Milan nella lotta scudetto. Poi ha chiuso guardando ai traguardi futuri. DURA SCONFITTA –ha provato enorme delusione al primo anno con Simone Inzaghi: «Lo scudetto perso col Milan mi ha generato tristezza. Era un momento dove eravamo vicini auno scudetto. Quella delusione parte da prima, da una partita che conosciamo bene. Alla fine abbiamo perso ed è stato un colpo durissimo per me, perché avevo creduto nel progetto Inter e in ciò che si era detto quando c’erano tante offerte. Volevo continuare a, non farlo è stato un colpo duro per me. Siamo arrivati ad un passo dall’obiettivo, il lavoro era fatto bene. Ci èto qualcosa, ma ci si rialza lavorando di più. Devi credere in quello che fai, se non lo fai è difficile cercare di raggiungere obiettivi.