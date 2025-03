Inter-news.it - Lautaro Martinez ricorda gli inizi: «Inter per me un sogno!»

Nel film “In arte” il capitano dell’si è raccontato nella maniera più sincera possibile. Daglie l’esordio con i nerazzurri fino agli ultimi anni.ARRIVO –hato il suo approdo all’: «Il giorno dell’arrivo a Milano è stato speciale. Arrivare in una società come l’sicuramente è stato bellissimo, un. Ho lavorato fin da piccolo in Argentina con la mia famiglia che non mi ha mai fatto mancare niente. Ildi noi calciatori sudamericani è arrivare in Europa, qui il calcio è importante. Con la storia che aveva l’, quando dal primo momento mi hanno chiamato non ho dubitato un secondo. Sono cambiato molto a livello personale, ho cambiato paese e cultura ed ero solo all’o. L’mi è stata molto vicina, ringrazio sempre dentro il corpo.