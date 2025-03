Inter-news.it - Lautaro Martinez presto a Milano! L’Inter vuole vederci chiaro dopo l’infortunio

è pronto a fare ritorno anel fine settimana,aver lasciato il ritiro dell’Argentina a causa di un problema muscolare al bicipite femorale sinistro.è già stata informata della situazione, ma lo staff medicovalutare in prima persona l’entità del problema e studiare un piano di recupero idoneo.ACCERTAMENTI – Lo staff medico del, già in contatto con quello dell’Argentina, analizzerà con attenzione le condizioni diper capire se si tratta di un semplice affaticamento o di una lesione muscolare più seria. Nel primo caso, il rientro potrebbe avvenire in tempi brevi, magari già per la partita contro l’Udinese. Se invece venisse confermata una lesione più profonda, il rischio sarebbe quello di doverlo tenere fuori più a lungo, mettendo in dubbio anche la sua presenza nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan.