Lautaro Inter le ultime sul suo infortunio | In settimana si capirà se…

di Redazione, lesul suo: «Insise.» L’analisi della Gazzetta dello SportCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle condizioni del capitano dell’Martinez.l’aveva detto appena arrivato, sentiva un pizzico al bicipite femorale sinistro: il fastidio era il regalo del sovraccarico di fatica in casa dell’Atalanta. Durante la sfida con la Dea, infatti, l’argentino si era tenuto per lunghi minuti la coscia, poi aveva detto di no col ditino alla panchina che pensava di cambiarlo. Anzi, poco dopo, aveva pure messo il fiocco alla partita segnando il 2-0. Il sospetto è che quell’affaticamento abbia poi preso la forma di una elongazione non troppo profonda, e ciò basta per non ascoltare urla disperate da Appiano.