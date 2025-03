Internews24.com - Lautaro, il ricordo del primo derby: «Non si scorda mai, significava tanto! Quel gol su rigore…»

di Redazione, ildel: «Non simai,gol su rigore.» Le parole del capitano nerazzurroNel video pubblicato sul canale Youtube dell’Inter, “In Arte”, il capitano nerazzurro,Martinez, ha voluto ricordare la gioia per ilgiocato con la maglia nerazzurra.IL– «Non simai perché, giocavamo fuori casa. Per lo spogliatoio non era un momento facile, inla gara è uscito il gruppo. Abbiamo giocato come si deve dal 1?, ho fatto l’assist per Vecino alla prima palla toccata. Poi ho fatto gol su rigore, l’ho voluto calciare ed è stato bellissimo. Segnare è sempre bello, ma nelha un sapore speciale per tuttolo che significa in città. Secondo me è più bello segnare in un, in Italia come in Argentina.