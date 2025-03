Internews24.com - Lautaro: «Essere capitano dell’Inter è motivo d’orgoglio! Champions? Trofeo che voglio vincere con questi colori…»

«Il 4 luglio 2018 è stata una giornata molto, molto speciale, arrivare in un club come l'Inter è stato bellissimo, un sogno. Ho lavorato tantissimo in Argentina, assieme alla mia famiglia, per realizzare il sogno di andare in Europa. Non ho dubitato un secondo sull'Inter, sin dal primo giorno che si sono interessati a me. Ho cambiato Paese e cultura, ringrazio l'Inter perché mi è stata molto vicina. I tifosi mi hanno dimostrato affetto dal primo momento, io sono arrivato qua giovane.