Lautaro confessione struggente sullo scudetto vinto | Non sono riuscito a correre verso la curva perchè…

di RedazioneMartinez racconta una bellissimasulla notte dove halocon l’Inter, ecco le sue dichiarazioniMartinez è intervenuto per “In Arte”: produzione originale di Inter Media House sul canale YouTube dei nerazzurri. Tra i vari argomenti menzionati anche la notte dove, insieme all’Inter, halodopo aver battuto il Milan. Le parole del capitano dell’Inter:MARTINEZ SULLA NOTTE DELLA SECONDA STELLA – «Io a festeggiare sulla traversa? C’è poco da dire, ce l’ho anche a casa questa foto. L’ho fatto anche al Mondiale. Rimarrà a vita questa partita, per me e per tutto il mondo nerazzurro. Ho fatto un discorso prima della gara, era una della partite più importanti per noi per ciò che significava. Il discorso non l’ho preparato, ho sentito di dire ai ragazzi che eravamo a 90? dalla storia.