L’attrice Sara Ciocca | A teatro porto la forza di quella ragazza

di Giovanni Boganigiovane più straordinaria del panorama italiano. Diciassette anni di talento puro, parla con la proprietà di linguaggio di una linguista, mescola razionalità e passione: cita come esempi musicali Louis Armstrong e Nina Simone. Sembra venire da un altro pianeta. L’abbiamo vista in ‘Nina dei lupi’, ne ‘La dea fortuna’ di Ozpetek, nel ‘Ragazzo dai pantaloni rosa"’in questi giorni in uscita su Netflix.– che incontriamo al festival Cortinametraggio, in corso a Cortina – ha portato a, con coraggio, la storia di Saman Abbas. Lo ha fatto in un monologo di un’ora e un quarto, il suo esordio teatrale. "Saman, vita e morte di unaitaliana" è andato in scena alOff Off di Roma all’inizio di febbraio. E si parla di una sua ripresa in scena, in giro per l’Italia in autunno.