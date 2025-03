Iodonna.it - L'attrice ha condiviso le foto delle prove dell'abito realizzato da Maria Grazia Chiuri per il giorno più bello

Leggi su Iodonna.it

Momento nostalgia per Miriam Leone. L’, ex Miss Italia, è tornata con la mente al 18 settembre 2021 quando a Scicli, in provincia di Ragusa, ha sposato Paolo Carullo. E sui social hacon i follower alcuni scatti ineditipiù: quello del suo matrimonio. Miriam Leone, principessa moderna: l’da sposa è da sogno X Leggi anche › Miriam Leone, la tinta rossaa Primavera 2025 è il castano ambrato in stile Charlie’s Angels Miriam Leone, un principessa modernaRomantico e da sogno.