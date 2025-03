Laspunta.it - Latina, ABC e il pastrocchio dei due bilanci

Si dichiara del tutto insoddisfatta la consigliera Maria Grazia Ciolfi dell’esito del question time in cui è stata discussa l’interrogazione presentata dal capogruppo del M5S, per avere chiarimenti rispetto alla mancata approvazione deidi previsione di ABC e la gestione di esercizio dell’azienda in regime provvisorio dal 2023.“Siamo a un punto di non ritorno” commenta Ciolfi di fronte alle “non risposte dell’assessore Addonizio, che aveva fretta di andare via, e a quelle dell’assessora Nasti che pongono ulteriori interrogativi“.Maria Grazia Ciolfi“Come consiglieri comunali abbiamo compiti di indirizzo e controllo che quest’amministrazione continua a delegittimare. Della mancata approvazione deidi previsione di ABC relativi agli esercizi del 2023, 2024 e anche 2025 non siamo venuti a conoscenza a febbraio 2025, come sostenuto dall’assessora Nasti, ma sulla questione chiedevamo spiegazioni da oltre un anno, senza avere avuto mai risposte chiare.