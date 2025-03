Bergamonews.it - L’Astrolabio di Molte Fedi alla Biblioteca Mai per parlare di città delle differenze

Bergamo., il podcast disotto lo stesso cielo, torna con la seconda puntata in presenza domenica 23 marzo alle 11Mai, a Bergamo, perdi interreligiosità e interculturalità all’internonostrecon Sumaya Abdel Qader, sociologa e scrittrice, e Shilpa Bertuletti, indologa e danzatrice.“Lainterculturale e interreligiosa è ormai una realtà – afferma Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -. Le grandieuropee per circa il 30% sono abitate da persone con background migratorio, fenomeno che si riflette anche nelle nostre realtà locali. Tuttavia, vivere lanelle sueè ancora una sfida tutta da costruire a partire dagli spazi urbani e dpercezione della cittadinanza. Shilpa Bertuletti e Sumaya Abdel Qader sono due profili diversi ed è proprio per questo che le abbiamo proposto questo intervento: crediamo che il confronto sia davvero arricchente: parleremo di processi di emancipazione tramite l’arte, ci faremo raccontare processi di integrazione e non all’interno della, affronteremo i rischiderive folkloristiche spesso legate alle festecomunità”.