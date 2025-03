Gamberorosso.it - "Lascio Civitella del Tronto, dal terremoto è ancora un cantiere". Uno storico ristorante abruzzese cambia sede e chef

Le prove generali ci sono state l'8 marzo, mentre l'inaugurazione ufficiale avverrà in primavera inoltrata. Unmento significativo e ricco di prospettive per Daniele Zunica di Zunica 1880, che si è trasferito stabilmente a Villa Corallo, a Garrufo di Sant'Omero, dove aveva già messo piede lo scorso anno con un'affascinante "dépandance" deldi, che si trova ad appena 12 chilometri di distanza. Si tratta infatti di una villa del XIX secolo «tra le più belle del Centro Italia», precisa Daniele, mentre il localesituato nella piazza centrale del borgo medievale noto per la Fortezza Borbonica tra le più grandi d'Europa e la cosiddetta "Rua delle Stelle", la strada più stretta d'Italia, è in attesa di lavori di ristrutturazione e, in futuro, potrebbe tornare operativo.