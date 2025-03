Bergamonews.it - L’arte di ascoltare: costruire legami, trasformare le relazioni e creare valore

non è sentire; È un atto di presenza, un’abilità che richiede impegno e consapevolezza. Spesso si tende a dare per scontato che, se abbiamo sentito le parole pronunciate da qualcuno, abbiamo effettivamente ascoltato. Ma il vero ascolto, quello profondo e attivo, va coltivato e allenato, esattamente come una competenza tecnica.Nel mondo frenetico in cui ci troviamo e in quello aziendale in cui siamo costantemente sommersi da informazioni e richieste, imparare addavvero è una sfida che può fare la differenza tra un’organizzazione che semplicemente sopravvive e una che prospera. L’ascolto attivo è, quindi, una forma di dialogo aperto. Richiede di mettere da parte i preconcetti, di sospendere il giudizio e di fare spazio alle parole dell’altro. Questo tipo di ascolto ha un potere straordinario: quando qualcuno si sente davvero ascoltato, si genera una connessione autentica, che può aprire la strada a nuove soluzioni, rafforzare lee favorire un clima di fiducia tra le persone.