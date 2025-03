Metropolitanmagazine.it - L’Antitrust ha multato Shiseido per 400mila euro per “pratica commerciale scorretta”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Stando alavrebbe effettuato una “”, e per questo avrebbe ricevuto una multa di. In una notaha spiegato le motivazioni di questa sanzione. “La società ha diffuso, tramite il proprio sito web e i propri canali social, una campagna pubblicitaria poco trasparente riguardo alle caratteristiche della tecnologia SyncroShield, utilizzata nei prodotti solari della linea Expert sun Protector”.Multa diperper “”Sempre a proposito della tecnologia SyncroShield, pare che l’azienda abbia definito questa tecnologia “rivoluzionaria”. Nella nota infatti si legge che l’azienda fa intendere che “permetterebbe ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV di questi prodotti, facendo ritenere ai consumatori che i solari Expert sun Protector garantiscono maggiore efficacia e durata della protezione solare e non richiedono altre applicazioni durante l’esposizione”.