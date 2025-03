Lettera43.it - L’Antitrust ha aperto un’istruttoria su Ferrovie per presunto abuso di posizione dominante

ha avviatonei confronti di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e della controllantedello Stato per accertare undi. In particolare, l’Autorità garante ipotizza che le società possano aver rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta velocità al nuovo operatore entrante Snfc Voyages Italia (Svi). La strategia escludente sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rfi per quanto riguarda l’assegnazione della capacità di infrastruttura. I funzionari del, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi presso le sedi di Rfi, die anche di Trenitalia e Italo, ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria.