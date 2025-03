Lanterns | nuovi ingressi nel cast della serie dei DC Studios

Leggi su Cinefilos.it

neldei DCCon le riprese ufficialmente in corso, lacontinua a vedere ampliarsi il suo. Come riportato da Deadline, Sherman Augustus (visto in Stranger Things) avrà un ruolo ricorrente nelladrammaticaHBO basata sui fumettiLanterna VerdeDC. Augustus interpreterà John Senior, il padre di John Stewart e l’incarnazione umana“testardaggine”. Nella sua realtà, tende a fissarsi sul passato e su ciò che avrebbe potuto essere.Sempre Deadline riporta anche l’ingresso neldi J. Alphonse Nicholson (visto in P-Valley), che andrà invece ad interpretare la versione giovane di John Senior. Dettaglio che anticipa dunque una narrazione avanti e indietro tra passato e presente, probabilmente con l’uso di flashback.