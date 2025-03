Universalmovies.it - Lanterns | Anche Sherman Augustus nel cast della serie

Leggi su Universalmovies.it

Sono ore infuocate per iling legato a, la nuovaHBO ambientata nel DC Universe.Dopo la conferma dell’ingaggio di J. Alphonse Nicholson questa mattina, Deadline ha riferito cheha ottenuto un ruolo ricorrente nellaDC. La fonte ha aggiunto che i due attori avranno un legame importante ininterpretando in effetti la stessa persona, ossia il padre di John Stewart, protagonistainterpretato da Aaron Pierre. Se Nicholson è stato ingaggiato per la versione da ragazzo,prenderà invece parte allo show nella versione del personaggio da anziano.Le ripresesono attualmente in corso essendo partite nel mese di febbraio.sarà sviluppata dal creatore da Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen, Lost) e dallo scrittore di fumetti vincitore dell’Eisner Award Tom King.