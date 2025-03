Ilrestodelcarlino.it - Lanci di uova dalle mura medievali. Madre e figlie colpite e ferite

Un nuovo fenomeno sbarca in città: ilo dellemedioevali. Vittima della n‘moda’ presa in prestitotradizioni americane in occasione di Halloween è una donna jesina che nel tardo pomeriggio di lunedì ha accompagnato le sue duein centro e ha parcheggiato in via Bersaglieri, in prossimità delledel Montirozzo. Ad un certo punto, erano le 18.45, un rumore sordo sulla carrozzeria dell’auto: si trattava del tuorlo e dell’albume di un uovoato dalla balconata delle ex Carceri quindi da diversi metri di altezza. Fortunatamente né lei ne’ le sue duesono rimastema la rabbia è tanta: "Stasera – racconta lei stessa- è stato tirato un uovo da sopra ledel Montirozzo. Purtroppo avevo le miein macchina e salire su a cercare gli autori di questo incommentabile gesto sarebbe stato complicato.