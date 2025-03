Inter-news.it - L’Albania di Asllani si piega all’Inghilterra: ma l’Inter sbaglia pronostico!

Leggi su Inter-news.it

esce sconfitta 2-0 dalla sfida di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro l’Inghilterra. In campo c’è il centrocampista delKristjan.PRIMO TEMPO – Palcoscenico delle grandi occasioni questa sera per Kristjan. Il vice regista delindossa la maglia della sua Nazionale e scende in campo a Wembley per sfidare l’Inghilterra nella prima partita di qualificazione ai Mondiali del 2026. Schierato nella formazione titolare di Sylvinho,si posiziona a centrocampo sin dal primo minuto al fianco di Ramadani. L’offensiva dei padroni di casa si fa sentire immediatamente, creando non pochi problemi alla difesa del. Il risultato sul tabellino cambia già al 20?, quando Jude Bellingham serve Myles Lewis-Skelly, che calciando un rasoterra sigla l’1-0.