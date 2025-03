Tg24.sky.it - Laguna di Orbetello assediata, piano da 300mila euro contro i moscerini

Leggi su Tg24.sky.it

Il Comune di(Grosseto) dichiara guerra all'invasione dei chironomidi, nugoli di, e annuncia un investimento straordinario di 300.000per und'intervento immediato e senza precedenti per la disinfestazione. "Abbiamo deciso di intervenire con unscientificamente valido per tutelare il nostro territorio e il benessere della comunità", spiega l'Amministrazione Comunale. "Questo investimento senza precedenti dimostra la nostra volontà di affrontare il problema con decisione e di prevenire i disagi per cittadini e turisti, specialmente in vista della Pasqua, con i primi arrivi, e poi della stagione estiva". La proliferazione massiva di questi ditteri, sebbene non dannosi per la salute umana, sta creando disagi significativi ai cittadini."