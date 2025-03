Ilfoglio.it - L'aeroporto di Heathrow chiude dopo un incendio. Oltre 1.300 voli a rischio

Leggi su Ilfoglio.it

L'di Londra-oggi rimarrà chiuso per 24 ore,che un gravein una sottostazione elettrica ha interrotto l'erogazione di energia elettrica. Si tratta dell'più trafficato d'Europa: solo l'anno scorso ha registrato numeri record, con quasi 84 milioni di persone transitate. “sta subendo una significativa interruzione di corrente", ha affermato il gestoreAirport Holdings sui suoi profili social. Le autorità aeroportuali hanno dichiarato di “prevedere notedisagi” nei prossimi giorni, che interesseranno centinaia die migliaia di passeggeri. I quali, si legge in una nota, “non devono recarsi inin nessun caso finché l'non riaprirà”. Stando a quanto riportato, al momento dell'annuncio della chiusura erano in volo 120diretti all'