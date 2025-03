Iltempo.it - L'adesione allo sciopero dei mezzi è bassa: niente venerdì nero, disagi limitati

Leggi su Iltempo.it

Doveva essere uncritico per il trasporto pubblico locale, ma l'deipubblici è risultata limitata. Uno dei fattori che potrebbe aver influito è l'accordo raggiunto ieri per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, che ha attenuato la mobilitazione sindacale senza però convincere del tutto alcune delle organizzazioni coinvolte. L'intesa ha portato alla revoca delloprogrammato per il 1° aprile, ma non ha impedito quello odierno. A Milano e Roma la circolazione non ha subito particolari contraccolpi, sebbene in alcuni casi si sia registrata una riduzione delle corse di autobus e metropolitane. A Bologna, invece, il traffico automobilistico risulta più intenso del solito, segno che molti cittadini hanno optato perprivati.