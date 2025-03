L’addio di Stephane Lissner | Lascio un San Carlo in salute nonostante le interferenze della politica

Leggi su Ildenaro.it

Anni “passati velocemente”, attraverso il Covid e cambi di norme che hanno intralciato per qualche mese il suo cammino, malascia il ‘suo’ San“con profonda gratitudine”, certo di aver gettato le premesse per la sua “stabilità, la cosa più importante”. L’ormai ex soprintendente, dopo il consiglio di indirizzo che ieri ha certificato l’ultimo dei cinque anni di mandato con bilanci in equilibrio, non nasconde luci e ombre di un periodo iniziato nel segnopandemia e delle sfide, contrassegnato da una incrollabile volontà di non fermarsi mai. Puntualizzando bene che “la qualità del lavoro che ho fatto durerà a lungo”, anche perché è stata una costruzione di squadra, e che “lanon fa sì che ciò che è fondamentale per il teatro, la stabilità, possa essere perseguito.