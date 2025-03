It.insideover.com - L’accusa a Netanyahu: “Ha sabotato la tregua”. Nuova strage a Gaza

Con la fine della fragiletra Israele e Hamas, la popolazione diè tornata a fare i conti con la tragedia della guerra. In pochi giorni, i bombardamenti israeliani hanno causato la morte di oltre 600 persone. Almeno 200 bambini sono stati uccisi ada quando Israele ha ripreso la guerra nell’enclave questa settimana, secondo Rosalia Paulin, portavoce di Unicef a. Negli ultimi giorni, attacchi aerei israeliani hanno colpito duramente diverse aree dell’enclave assediata: Rafah e Khan Younis nel sud,City e Beit Lahiya nel nord. Secondo quanto riferito da Al Jazeera, l’assalto israeliano non accenna a fermarsi, contribuendo così ad aggravare una crisi umanitaria già devastante.Genocide infrom the Eyes of the Children pic.twitter.com/cemWgpwE2v— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 20, 2025Soldati israeliani nel Corridoio NetzarimNella giornata di mercoledì 19 marzo, l’esercito israeliano (Idf) ha annunciato operazioni “terrestri mirate” lungo il cosiddetto Corridoio Netzarim, una strada strategica che separa il nord dal sud di, con l’obiettivo di creare una “zona cuscinetto parziale”.