La7 ha un problema con i game show

La7 ci (ri)prova, ma non ci riesce. Ci riferiamo al, genere rappresentato in questa stagione da Famiglie d’Italia di Flavio Insinna. Il quiz è molto semplice: due famiglie (non necessariamente di sangue) si sfidano in una serie di manche che hanno come base i sondaggi. Dopo più di 5 mesi, possiamo dire che il tentativo di accendere il preserale di La7 è fallito. Ascolti al ribasso, con una media inferiore al 2% di share e nessun traino al tg di Mentana (che va bene anche da solo). Eppure, Famiglie d’Italia è un programma piacevole. Un format meno ingessato rispetto a L’Eredità che permette ad Insinna di esprimersi al meglio e dimostrare la sua bravura. La7 cade sull’intrattenimento In una rete come La7 in cui il core business è l’informazione, l’intrattenimento ha poco spazio: qualche piccolo programma nel weekend e Famiglie d’Italia.