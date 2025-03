Iodonna.it - La visita in Estonia dell'erede al trono conferma la solidarietà della Corona con l’Ucraina. E rafforza la posizione di Carlo anche nei confronti di Donald Trump

Tra un selfie e l’altro, l’incontro con il presidente e i regalini ricevuti per i suoi bambini, ladi due giorni che il principe William sta effettuando in, al confine con la Russia, non è un semplice viaggio ufficiale come tanti altri. Le vere intenzioni di re, che ha insistito a inviare il figlioal, sono quelle di dimostrare ancora una volta il soft power diplomaticoinglese. In questo caso, con un chiaro messaggio anti Putin e un segnale di opalle controverse politiche di, presto atteso indi Stato a Londra. Ritorno in scena per Kate Middleton: sorrisi, eleganza e l’amore del principe William X Il principe William ine l’alleanza connon deve avere dubbi, sembra direattraverso la presenza del figlio in: i britannici sono sempre più dalla parte degli ucraini e contro ogni aggressione russa.