La visita guidata all’asilo Sant’Elia per le Giornate Fai

Domani e domenica torna la 33ª edizione leFAI di Primavera organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno di migliaia di volontari in tutta Italia. A Como sarà eccezionalmente aperto l’asilo, uno dei capolavori dell’architettura razionalista italiana, da anni in stato di abbandono. Durante la, della durata di quaranta minuti circa, itori saranno accompagnati dagli apprendisti Ciceroni delle scuole superiori. In provincia di Como si potrannore anche Villa del Balbianello, Villa Fogazzaro e il nuovo Polo Astronomico di Sormano.