La Umberto Cesari pronta al Vinitaly. E schiera due etichette in anteprima

Tradizione e innovazione nel solco tracciato oltre 60 anni fa dal fondatore. Laa partecipare a2025. La mission dell’azienda – situata nel Bolognese sulle dolci colline di Castel San Pietro Terme – è coltivare le migliori uve dai propri vigneti, trasformandole in vini capaci di raccontare il territorio con autenticità. Sotto la guida di Gianmaria, figlio di, l’azienda continua a crescere con uno sguardo rivolto al futuro, investendo in tecnologie avanzate e pratiche sostenibili per preservare la biodiversità e l’equilibrio ambientale dei dodici poderi dislocati tra Castel San Pietro Terme e Montecatone di Imola. Al2025 lapresenterà indue, frutto di un’attenta ricerca agronomica ed enologica. Due vini che rappresentano l’evoluzione del percorso aziendale per la valorizzazione di vitigni autoctoni attraverso metodi di vinificazione innovativi e sostenibili.