La Tosca di Livermore alla Scala è perfetta

Lanon è un teatro di repertorio né deve diventarlo. Ma qualche giudiziosa ripresa è benvenuta. In questi giorni tocca“di” Davideche inaugurò l’ultima stagione dell’evo a. C. (ante Covid), nel ’19. E’ uno spettacolone spettacolare, concepito anche e forse soprattutto per la ripresa tv. E dunque in Sant’Andrea c’è un gran giramento di cappelle, su e giù e avanti e indietro, come in un Bernini hi-tech, e poi ponti mobili che si alzano svelando le camere dei tormenti, angioloni di Castel Sant’Angelo che perdono le penne come i ventagli degli Attavanti Bros., affreschi di casa Farnese che prendono vita eche la perde non zompando nel Tevere, che peraltro da lì non passa come Puccini spiegò invano a Sardou, bensì assunta in cielo in una Himmelfahrt tizianesca.