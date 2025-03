Sport.quotidiano.net - La Torres traballa, ma in casa è tabù. Rimini sogna di fare il colpo grosso

Domani sarà la 24esima volta delal ’Vanni Sanna’, indella. Un lungo periodo di incroci, dalla fine degli anni 50 a oggi, sin da quando lo stadio dei sardi si chiamava ’Acquedotto’. E sempre in serie C. Il bilancio dei successi dà ragione ai sardi che i romagnoli inpropria li hanno battuti nove volte. Ma ilsi è difeso bene tornando in Romagna sei volte con tutto il bottino. Tutto il resto (cioè 8 match) sono finiti in perfetta parità. Ma il club di Piazzale del Popolo in Sardegna, sponda Sassari, non vince da più di vent’anni. Era la stagione 2003-2004, la prima in Sardegna con la nuova denominazione dello stadio, intitolato nel 2001 all’ex giocatore della, originario di Alghero, Giovanni Sanna. Per tutti Vanni, scomparso proprio in quell’anno. Allora finì 2-0 per i biancorossi con i gol di Docente e Trotta su rigore.