La toponomastica che ricorda la guerra a Terricciola

I nomi delle strade, delle piazze, degli stretti vicoli dei borghi che costituiscono il nostro comune dici raccontano tante storie, ci fanno conoscere eventi e personaggi che sono stati protagonisti della storia d’Italia e della storia più vicina a noi. Passeggiando abbiamo individuato diversi nomi cheno eventi relativi al periodo fascista e alla secondamondiale. A Selvatelle si trova via della Resistenza che si rifà alla resistenza italiana durante la Secondamondiale quando molti partigiani lottavano contro i nazifascisti. Poi compare via XXV Aprile che prende il nome dalla data che in Italiala Liberazione. Questo giorno segna la liberazione italiana dai nazifascisti durante la SecondaMondiale. Il 25 Aprile è anche un giorno in cui si commemorano le vittime della Resistenza e i celebra la fine della dittatura fascista.