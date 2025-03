Notizie.com - La tecnologie e le antenne 5g sono pericolose? Ispra pubblica le Linee guida: rischi solo in caso di impianti inadeguati

Leggi su Notizie.com

L’avvento della tecnologia 5g ha migliorato le prestazioni delle reti di telecomunicazione sotto diversi aspetti. Si tratta di una rivoluzione tecnologica in molteplici settori.Un’evoluzione che prevede un più esteso spettro elettromagnetico rispetto al passato. Ciò ha richiesto un aggiornamento della strumentazione, della misurazione e della valutazione dell’esposizione umana ai nuovi sistemi.Lae le5gleindi(CANVA FOTO) – Notizie.comProprio per questo l’, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ha elaborato nuove. Esserivolte al personale che effettua i controlli sulle emissioni elettromagnetiche degliin tecnologia 5g. Per approfondire l’argomento, e anche per sgombrare il campo da eventualiper l’uomo, abbiamo sentito il parere di Giuseppe Marsico, responsabile della Sezione radiazioni non ionizzanti dell’