La T-shirt definitiva può finalmente essere vostra

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Adoro le T-di buona qualità. Il concetto di “buona” dipende molto dal contesto: mi piacciono tanto le magliette economiche e vivaci quanto quelle di qualità superiore, a patto che queste ultime siano all'altezza delle aspettative legate al prezzo. Fatta tale premessa, dobbiamo parlare della nuova maglietta squadrata Field-Spec 90s di Buck Mason, un prodotto a cui sono letteralmente innamorato, in un modo che non si può descrivere a parole. (Mi scuso sinceramente con i miei amici, ma è così che sono fatto).Non è la prima volta che lodiamo la T-Field-Spec del marchio, e probabilmente non sarà l'ultima.