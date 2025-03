Ilnapolista.it - La Sueddeutsche racconta come l’elezione di Coventry al Cio (prima donna) sia la vittoria dell’ancien regime

Quando Thomas Bach si è avvicinato al leggio, scrive la, per annunciare il nuovo presidente del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, ha aperto un foglio di carta e sul viso è comparso un sorriso malizioso.“Nei 30 minuti che Bach ha impiegato per annunciare la decisione, la certezza ha cominciato a farsi strada: unaper ko tecnico al primo round, che avrebbe potuto essere ottenuta quasi solo da“.delle elezioni, si vociferava della possibiledi Samaranch Jr. o anche di Sebastian Coe. “Ma tutti questi piani sono andati in frantumi, sgretolandosile rovine dell’antica Olimpia, quando Bach ha aperto il suo pezzo di carta“. Il Cio ha il suo primo presidente: Kirsty, 41 anni, dello Zimbabwe. Una vera novità visto che in 131 anni di storia il Cio ha avuto alla sua guida solo europei e un nordamericano.