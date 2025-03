Tpi.it - La storica sentenza della Corte Costituzionale: “Anche i single possono adottare minori stranieri”

Leggi su Tpi.it

“È inl’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale dei”, purché questi ultimi si trovino in situazione di abbandono. È ladepositata oggi dalla, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1,legge n. 184 del 1983.“le persone singolein situazione di abbandono”, afferma la, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro chefigli. “Tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma,Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, affermano i giudici costituzionali. Secondo la Consulta infatti, la legge in questione “comprimeva, in modo sproporzionato, l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore”.