La storia del prof licenziato dopo 300 giorni di assenze | Quando non è stato pagato era sorpreso

Trecentodi assenza. È il bilancio del tempo trascorso lontano dal lavoro di unessore dell’istituto tecnico Palladio di Treviso. A causa delle sue numerose, per lo più ingiustificate, il docente è. Il provvedimento di licenziamento, emesso dall’Ufficio scolastico regionale, diventerà esecutivo nei prossimi. Gli studenti, che non vedevano il loro insegnante di progettazione da oltre un anno, potranno ora contare su un supplente. Già da novembre l’istituto aveva bloccato lo stipendio delessore, una decisione che – secondo quanto riferito dalla scuola – avrebbe persino «» l’insegnante.Classe senza docente e senza supplenteL’insegnante ha ottenuto il posto di ruolo, ovvero a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2022-2023aver vinto un concorso.