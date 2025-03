Ilfoglio.it - La specialità del giorno è il Manifesto di Ventotene

Da anni, tanti che non saprei più dire quanti, viviamo intrappolati in uno sketch dei Monty Python, quello in cui una coppia di borghesotti inglesi annoiati e un po’ ottusi si siede a un tavolo apparecchiato e riceve dal cameriere un menu di argomenti di conversazione. “La nostradelsono le minoranze”, dice compìto il cameriere, ma i due si orientano sulla filosofia. “Filosofia per due, allora?”. Ebbene, i giornali e i social network sono il nostro menu quotidiano di pretesti per possibili conversazioni. Ladel, mentre scrivo, è ildi. Gli spiriti candidi dicono: ma insomma, bisognerebbe almeno leggerlo prima di parlarne! Oh bella questa, e voi leggete forse un libro intero sui tortellini in brodo, quando li trovate sul menu? No, il solo nome vi mette l’acquolina in bocca, ed eccovi pronti con le posate in pugno e il tovagliolone a quadri allacciato intorno al collo.